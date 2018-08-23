Больше всего челябинцы тратят на продукты

Больше трети своих доходов жители Челябинска тратят продукты питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского филиала РАНХиГС, социологи подразделения президентской академии выяснили примерную структуру потребительских расходов челябинцев.

Жителям регионального центра был задан вопрос: «Какая часть вашего семейного бюджета уходит на покупку и оплату следующих товаров и услуг?» Расходы приводились горожанами в процентном соотношении.

Как выяснилось, самая большая часть потребительских расходов челябинцев – это траты на продукты питания (37,8%). «По этой статье расходов вырисовывается отчетливая взаимосвязь с зависимостью от уровня доходов. Хорошо видно, что чем более низкий уровень материальной обеспеченности имеет респондент, тем большая часть его расходов приходится на покупку продуктов питания и оплату коммунальных услуг», – отмечают социологи.

Так, если состоятельные горожане на покупку продуктов питания тратят 29,5%, то участники опроса, заявившие, что их средств не хватает даже на питание, на приобретение продуктов вынуждены направлять ровно половину своих доходов. И еще 48,9% они тратят на оплату коммунальных услуг. Несколько невероятно на этом фоне выглядит их утверждение, что 1,1% доходов им удается отложить в качестве сбережений. При том, что, по их же утверждению, 4,6% дохода они тратят на покупку одежды и обуви, а еще 3,6% – на оплату кредитов и займов. Однако, скорее всего, именно за счет этих самых «сбережений» и покрывают беднейшие челябинцы все остальные статьи расходов: и покупку одежды и обуви, и оплату кредитов и займов, попутно замещая старые займы новыми.

Оплата коммунальных услуг – вторая по величине в структуре расходов горожан (28,7%). Далее идет покупка одежды и обуви (16,2%), а следом – оплата кредитов и займов (6,3:). И совсем небольшая часть – то, что удается отложить в качестве сбережений: в среднем, 5,1%. При этом состоятельные горожане откладывают 14,3%. Почти вдвое меньше удается откладывать следующей категории (денег на жизнь хватает, особо не экономим) – 8,9%. Челябинцы, признающиеся, что хотя живут они нормально, но приходится экономить, в качестве сбережений откладывают 4,4%. Наконец, горожане, определяющие свои финансовые возможности как «Денег хватает только на питание», откладывают 1,9% дохода.

«Корреляционная таблица демонстрирует, что структура расходов очень сильно зависит от уровня материальной обеспеченности. Ранее это уже было продемонстрировано на примере процента трат челябинцев на продукты питания. Мы можем увидеть и то, что более состоятельные люди больше тратят на покупку одежды и обуви – 24,8%. Кроме того, чем выше уровень материальной обеспеченности, тем больше возможность отложить часть средств на сбережения. Это тоже вполне понятно, поскольку сумма необходимых для горожан сбережений зависит не только от роста цен, но и от уровня доходов и наполняемости бюджета семьи», – резюмируют организаторы исследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.08.18

Самые крутые слухи недели: апокалипсис регионального масштаба. / Прибыль метизного подразделения ММК выросла вдвое. / В центре Челябинска на месяц ограничат движение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»