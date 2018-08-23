Автобус с южноуральскими туристами вспыхнул на башкирской трассе

Автобус с туристами, возвращавшимися из Абхазии в Магнитогорск, загорелся в Башкирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 22 августа, на 125 километре трассы «Уфа – Белорецк» в Белорецком районе Башкирии.

Из моторного отсека автобуса повалил дым. В машине туристы из Магнитогорска возвращались из Республики Абхазия. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

К счастью, водитель автобуса не растерялся: эвакуировал пассажиров и залил моторный отсек пеной. Между тем, из-за клубов дыма был уже виден огонь. К месту ЧП вызвали экстренные службы.

«На месте происшествия аварийно-спасательные работы проводила одна единица техники и три человека», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республики Башкортостан.

В ходе инцидента никто не пострадал.

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