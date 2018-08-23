Южноуральца оштрафовали за мат в адрес подчиненной

Предприниматель из Челябинской области заплатит штраф за нецензурную смс-ку бывшей сотруднице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение по нестандартному административному делу вынес мировой судья судебного участка №1 в Кыштыме.

Согласно материалам дела, конфликт между предпринимателем и его бывшей сотрудницей разразился в июне нынешнего года. Раньше женщина работала в его магазине продавцом, но когда хозяин потребовал, чтобы она еще и мыла полу в торговой точке, отказалась и уволилась.

Видимо, возмущенный подобной «наглостью» со стороны подчиненной, бизнесмен отправил ей со своего мобильного телефона смс-сообщение, в котором не стеснялся в выражениях. Оскорбленная женщина обратилась с жалобой в полицию. По заявлению возбудили административное дело по части 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

На судебное заседание ответчик не явился, пишет «Кыштымский рабочий», так что дело рассматривали в его отсутствии. Южноуральца признали виновным и оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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