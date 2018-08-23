День города как ЧС: мэрия отказалась от аукциона, чтобы отремонтировать фонтан к празднику

Власти Копейска отказались от конкурсных процедур по выбору подрядчика для ремонта фонтана под предлогом необходимости сдачи его к Дню города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба приступила к проверке правомерности заключения управлением строительства Копейска контракта на выполнение комплекса мероприятий по капительному ремонту фонтана на площади Славы с единственным поставщиком ООО «Флагман».

Этот договор с ценой 16,9 миллиона рублей был заключен 6 августа нынешнего года. Информация о заключении контракта без проведения конкурентных процедур и необходимости изучения действий заказчика на соответствие требованиям действующего законодательства поступила в Челябинское УФАС России 21 августа. Более того, работы по ремонту фонтана были начаты еще в июле, то есть до заключения контракта, отмечают антимонопольщики.

Напомним, в июне этого года антимонопольная служба выдала МУ «Управление строительства» предписание об отмене закупки по выбору подрядной организации для капитального ремонта фонтана на площади Славы. В том случае заказчиком был неправомерно выбран способ закупки – конкурс с ограниченным участием вместо аукциона. Начальная цена контракта составляла 17,2 миллиона рублей.

«Согласно законодательству о контрактной системе, проведение конкурса с ограниченным участием предусмотрено в случае выполнения работ на особо опасном, технически сложном или уникальном объекте капитального строительства или, например, объекте культурного наследия. Данный фонтан к таким объектам не относится. Конкурс с ограниченным участием предусматривает предъявление дополнительных требований к его участникам и проведение предквалификационного отбора», – рассказали в Челябинском УФАС.

Управление строительства Копейска исполнило предписание Челябинского УФАС России, отменив закупку в конце июня 2018 года. Однако затем конкурентная процедура так и не была проведена, а контракт заключили с единственным поставщиком.

При этом случаи осуществления закупки у единственного поставщика регламентированы законодательством о контрактной системе, напоминают антимонопольщики. К таким случаям относится закупка работ вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы. Между тем, единственная побудительная причина копейских чиновников – их желание открыть фонтан к Дню города. Видимо, для мэрии Копейска этот праздник ассоциируется с чрезвычайной ситуацией, если не со стихийным бедствием. Впрочем, День города копейчане отмечают уже в предстоящие выходные, 25-26 августа. Так что сдать объект подрядчики могут и не успеть.

Что касается дальнейших действий антимопольщиков, то теперь службе предстоит изучить, чем обусловлено заключение данного контракта и соответствуют ли основания заказчика требованиям законодательства о контрактной системе. О результатах проверки будет сообщено на следующей неделе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.08.18

Южноуральца оштрафовали за мат в адрес подчиненной. / Бизнесмену «простили» рейдерский захват чебаркульского завода. / Автобус с южноуральскими туристами вспыхнул на башкирской трассе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»