В Челябинске подростки ограбили салон сотовой связи на миллион рублей

Банда подростков ограбила салон сотовой связи почти на миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении четырех подростков в возрасте от 15 до 18 лет, подозреваемых в совершении преступлений, квалифицируемых частью 3 статьи.162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, ночью 21 августа молодые люди проникли в помещение салона сотовой связи, расположенного в Калининском районе Челябинска, избили сторожа и похитили сотовые телефоны и планшеты на сумму более 960 тысяч рублей.

«Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению. Похищенное имущество изъято у задержанных», – сообщили в силовом ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Следствием устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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