Магнитогорец избил пенсионера, ударил дворника гардиной и искусал полицейского

В Челябинской области силовикам пришлось брать штурмом квартиру, где спрятался дебошир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция Магнитогорска задержала весьма несдержанного местного жителя, умудрившегося за короткое время сразу пять статей Уголовного кодекса.

Началась эпопея 17 августа, когда 43-летний магнитогорец на пересечении улиц Ленина и Вознесенской, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», «подрезал» машину марки «Ниссан Кашкай». Находившийся за рулем автомобиля пенсионер посигналил наглецу, что крайне возмутило последнего

«Он преградил мне путь, подошел с водительской стороны и, представившись сотрудником ФСБ, которым не является, начал требовать документы, – цитирует Telefakt.ru пострадавшего. – Разозлившись отказом, он сквозь приоткрытое окно схватил меня «за грудки» и начал бить по лицу. Когда он бил меня, я не сопротивлялся. Решил, что нужно ехать туда, где есть другие люди и камеры наблюдения. Направился в свой гаражный кооператив, но там он меня нагнал и продолжил избивать». При этом во время расправы магнитогорец сорвал драгоценную цепочку. Не исключено, что досталось и автомобилю пострадавшего: у машины проткнуты колеса, разбита приборная панель, разбит видеорегистратор и порезаны сиденья.

Расправившись с оппонентом, южноуралец благополучно удалился. Настигли его полицейские уже дома. Но дебошир и не думал сдаваться: забарикадировавшись в квартире соседки, мужчина продолжил отбиваться. Среди прочих досталось женщине-дворнику: когда она заглянула в окно квартиры, магнитогорец ударил женщину гардиной по голове. Кроме того, он покусал одного из полицейских, арестовывавших его.

Скрутить неадекватного южноуральца удалось лишь с помощью сотрудников ОМОНа. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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