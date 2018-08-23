Челябинск вошел в десятку самых шумных городов России

Челябинск признали одним из самых шумных городов России и самым шумным городом-миллионником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всероссийский опрос Domofond.ru показал, что 49% из 61,8 тысячи респондентов считают свои районы очень тихими. При этом 35% страдают от чрезмерного шума. Каждый десятый опрошенный сказал, что его беспокоит шум железной дороги рядом с домом. Данные исследования опубликованы на портале поиска недвижимости.

Отметим, что Челябинск оказался в числе самых шумных городов. Со значением в 5,7 балла он занял 141 место из 150. Компанию ему составили подмосковные Пушкино и Ногинск, с аналогичным баллом вместе с южноуральцами замыкающие десятку аутсайдеров.

Последнюю строчку рейтинга занял Норильск (Красноярский край), получив 5,2 балла. Второе место у подмосковного Серпухова с его 5,2 балла, третье досталось городу Клин (Московская область) – уровень шума здесь оценили в 5,4 балла.

Первое место в рейтинге лидеров занял город Невинномысск (Ставропольский край), уровень тишины в котором оценили на максимальные 7,7 балла. Второе место у Обнинска (Калужская область) с его 7,6 балла. Грозный (Чеченская Республика) замыкает тройку с 7,5 балла. Несмотря на близость международного аэропорта, город Домодедово Московской области замыкает десятку лидеров городов, его жители поставили 7,4 балла. Такую же оценку получили Муром (Владимирская область) и Майкоп (Республика Адыгея), заняв 9 и 10 место соответственно. Интересно, что в десятку самых тихих вошли сразу три города Краснодарского края: Сочи, Анапа и Геленджик. Респонденты неоднократно отмечали, что им нравится в районах проживания: «Тишина», «Тихо, спокойно, много зелени», «Тихо».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.08.18

NASA: Астероид диаметром с лондонский небоскреб мчится к Земле. / Магнитогорец избил пенсионера, ударил дворника гардиной и искусал полицейского. / В Челябинске подростки ограбили салон сотовой связи на миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»