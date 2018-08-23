В Челябинске в полтора раза упал спрос на аренду жилья

Челябинцы не могут найти желающих арендовать у них жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с предыдущим годом в Челябинске на 43% выросло число квартир, предлагаемых в аренду, составив 1 тысячу 404 объектов. Таковы данные онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.

По-прежнему, чаще всего к сдаче в наем собственники предлагают однокомнатные квартиры, при этом их доля на рынке уже превысила две трети, увеличившись с 56% в 2017 году до 68% в настоящее время.

Однако пока переизбыток предложения не сказался на ценах, запрашиваемых хозяевами. В среднем, ежемесячный платеж арендаторов составляет 12,4 тысячи рублей, что всего на 400 рублей (3%) дешевле, чем год назад. Однокомнатные квартиры предлагают, в среднем за 11 тысяч в месяц, за «двушку» собственники просят 14,5 тысяч рублей, а желающим снять трехкомнатную квартиру придется раскошелиться на 18,6 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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