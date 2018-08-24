С челябинки потребовали 80 тысяч рублей за «бесплатное» обследование

Челябинское УФАС России собирает информацию о телефонной рекламе медицинского центра «АВКлиник».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба просит жителей Челябинска сообщить о случаях поступления на их телефонные номера рекламы медицинского центра «АВКлиник» о проведении бесплатного медицинского обследования в клинике.

Дело в том, что в УФАС с заявлением обратилась жительница областного центра. Женщина рассказала, что ей по телефону поступило предложение о прохождении бесплатного медицинского обследования в клинике. Однако после того, как она воспользовалась предложением, горожанке сообщили о сумме проведенного обследования и предложили заключить кредитный договор на сумму более 80 тысяч рублей на 3 года.

Сейчас Челябинское УФАС России изучает соответствие поступившей по телефонному звонку рекламы медицинского центра требованиям закона о рекламе.

«В связи с этим просим граждан, также получавших подобную рекламу, представить в антимонопольную службу информацию, подтверждающую поступление звонков с рекламой от данного центра (детализацию вызовов), а также сведения об обстоятельствах прохождения обследования (в случае, если вы воспользовались поступившим рекламным предложением)», – обратились антимонопольщики к челябинцам.

Сведения с указанием Ф.И.О. и контактной информации просим направлять на эл.почту pressto74@fas.gov.ru или по адресу: пр. Ленина, 59, каб. 325.

Просьба направить информацию до 31 августа 2018 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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