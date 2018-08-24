В Подмосковье поймали челябинца с килограммом «спайса»

В Московской области полиция задержала южноуральца с килограммом наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, 32-летнего жителя Челябинска полицейские задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Дзержинском при попытке сбыта наркотиков.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли четыре свертка с веществом растительного происхождения внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – спайсом, общим весом около 1 килограмма», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По решению суда челябинец заключен в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.08.18

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