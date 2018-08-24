Дело декана-взяточника из ЮУрГАУ ушло в суд

В Челябинской области перед судом предстанет декан факультета ЮУрГАУ, обвиняемый в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении декана факультета института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного университета.

По данным следствия, в 2018 году мужчина получил от студента 14 тысяч рублей за сдачу экзаменационной сессии без фактической проверки знаний. В ходе расследования уголовного дела, следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению еще 4 аналогичных преступных эпизодов. Общая сумма взяток составила 74 тысячи рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление ректору института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного университета об устранении причин, способствовавших совершению преступления», – сообщили в следственном управлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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