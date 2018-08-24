Регоператор капремонта: на Южном Урале деградировала система управления лифтовым хозяйством

В Челябинской области деградировала система эксплуатации лифтового хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», далеко не все управляющие компании в восторге от необходимости проходит проверку Ростехнадзора после замены лифта в ходе работ по капитальному ремонту дома. Об этом заявил генеральный директор фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Челябинской области» Вадим Борисов.

Именно из-за этого жители многоквартирных домов иногда не могут воспользоваться уже заново установленным лифтом на протяжении нескольких месяцев. И это при том, что на его замену, проверку и ввод в эксплуатацию уходит порядка 90 дней – и то в случае, если к подрядной организации, выполняющей установку, не возникает претензий.

Но после этого дополнительную проверку должен провести Ростехнадзор. И это зачастую становится камнем преткновения для управляющих компаний. Ведь проблема в том, что никто, кроме УК, запросить эту проверку не может. «У нас есть приемочная комиссия, которая предусмотрена Жилищным кодексом. Ростехнадзор в нее не входит, – рассказывает Вадим Борисов. – Комиссия принимает объект после проведения капитального ремонта. Затем подрядчик сдает нам исполнительную документацию, мы ее передаем управляющей компании. И только управляющая компания вправе заявиться на проверку Ростехнадзора, мы не имеем на это права».

Вот здесь-то и возникают проволочки. «Вы будете смеяться, но у нас бывали случаи, когда уже три месяца назад лифт сдан, подписан, давно оплачен. А управляющая компания не заявилась, потому что у них чего-то там не хватает: то обслуживающего персонала, то еще чего-нибудь, – рассказывает гендиректор регионального оператора. – Дело в том, что когда специалисты Ростехнадзора выходят на объект, они проверяют еще и эксплуатирующую организацию. Это дополнительная проверка эксплуатирующей организации по лифтам, а не только того, как сделан капитальный ремонт лифта. И у нас есть случаи, когда управляющая компания меняет, грубо говоря, на ходу эксплуатирующую организацию. Потому что у прежней эксплуатирующей организации какие-то проблемы с документами, с допусками и так далее. Ростехнадзор не даст добро на эксплуатацию, потому что непонятно, кто будет эксплуатировать. В небольших городах система эксплуатации лифтов, откровенно говоря, деградировала за последние 5-6 лет. Их же никто не контролировал. Они были неподотчетны Ростехнадзору... Кто их там проверял? Никто».

Впрочем, г-н Борисов выразил надежду, что, несмотря на возникающие сложности на данном этапе, подключение к делу Ростехнадзора в итоге позволит навести порядок в системе эксплуатации лифтового хозяйства региона. И тогда южноуральцы смогут меньше беспокоиться о своей безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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