Поход к стоматологу закончился для четырехлетнего южноуральца ожогом

В Троицке 4-летний ребенок получил химический ожог после визита к стоматологу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Троицка пожаловалась в Роспотребнадзор и полицию на действия медработников одной из стоматологических клиник города. Женщина настаивает, что именно поход к стоматологу стал причиной химического ожога, который получил ее 4-летний сын.

По словам мамы пострадавшего, она почувствовала неладное буквально через несколько минут после того, как покинула частную стоматологическую клинику. «17 августа мы пошли на прием к стоматологу, потому что у сына сильно разболелся молочный зуб. После посещения врача пошли в магазин за игрушками. Там я и заметила, что нижняя губа сильно опухла, проступила кровь, был виден след от ожога, – цитирует троичанку «Первый областной». – Мы ввернулись обратно в ту же клинику, там сыну прижгли рану неизвестным раствором и пообещали, что пройдет все само собой».

При этом никаких объяснений аномалии женщина от медиков не услышала. Лишь обратившись в другое медучреждение она узнала, что возможной причиной ожога могла стать реакция кожи ребенка на клей для пломбы. Сейчас мама 4-летнего мальчика обратилась в Роспотребнадзор и полицию с требованием наказать халатных сотрудников клиники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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