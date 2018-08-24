Ирина Слуцкая научит челябинцев скандинавской ходьбе

Ирина Слуцкая проведет в Челябинске спортивные мастер-классы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 30 августа в Челябинске, на площадке ДК Колющенко, состоится XIII Южно-Уральский профилактический форум. Одним из основных гостей мероприятия станет фигуристка Ирина Слуцкая, заслуженный мастер спорта России, председатель Президиума Добровольного физкультурного союза, член Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Спортсменка посетит столицу Южного Урала в рамках Всероссийской акции «Жить, побеждая диабет». Ирина Слуцкая представит свой проект помощи больным сахарным диабетом на пленарном заседании форума, а также обсудит профилактику заболеваний и развитие массового спорта со специалистами на круглом столе. Там же состоится подписание соглашения о взаимодействии между правительством Челябинской области и Добровольным физкультурным союзом в сфере популяризации физической культуры. А в ЛД «Уральская молния» гостья проведет мастер-класс по фигурному катанию для маленьких диабетиков.

В 12:30 в сквере им. Колющенко под руководством Ирины Слуцкой состоится занятие по скандинавской ходьбе для всех желающих.

Нужно отметить, что помимо рекомендаций врачей и обследований гости форума смогут посетить настоящий спортивный праздник. С 12:00 до 20:00 на главной сцене мероприятия будут проходить уроки по зумбе и фитнессу. А в 15:00 и в 17:00 начнутся мастер-классы по йоге на траве. В 16:00 на стадионе рядом со сквером девушки могут принять участие в соревнованиях по флетболу. Также каждый посетитель сможет сдать нормы ГТО, но желательно пройти предварительную регистрацию на сайте. Организаторы советуют гостям приходить в удобной спортивной одежде.

Напомним, в рамках форума в сквере им. Колющенко начнет свою работу самая большая «Территория здоровья». Гости смогут получить рекомендации порядка 12 специалистов и посетить 9 мобильных комплексов.

Всех неравнодушных к своему здоровью ждут 30 августа в сквере им. Колющенко с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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