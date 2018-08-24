Росприроднадзор требует закрыть цех на предприятии почетного гражданина Челябинска

Росприроднадзор потребовал приостановить работу одного из цехов ЧЭМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий иск управление Росприроднадзора по Челябинской области направило в Калининский районный суд Челябинска. Информация об этом размещена на сайте судебной инстанции.

Природоохранное ведомство возбудило в отношении Челябинского электрометаллургического комбината (совладельцы – почетный гражданин Челябинска Александр Аристов и Юрий Антипов) административное дело по фактам нарушения правил охраны атмосферного воздуха. Произошло это после того, как в ходе проверки деятельности предприятия были зафиксированы факты превышения ПДК по оксиду углерода в 3,3 раза.

По некоторым данным, причиной многократных превышений является работа электродного цеха ЧЭМК. Поэтому Росприроднадзор потребовал приостановить деятельность цеха.

Отметим, что на возобновление производства электродов на челябинском предприятии неоднократно указывало общественное движение «Челябинск, дыши». По словам общественников, это произошло после того, как в Китае начали закрываться производства электродов из-за существенного вреда, наносимого ими окружающей среде.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.08.18

Ирина Слуцкая научит челябинцев скандинавской ходьбе. / Поход к стоматологу закончился для четырехлетнего южноуральца ожогом. / Регоператор капремонта: на Южном Урале деградировала система управления лифтовым хозяйством. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»