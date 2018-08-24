В Челябинске троллейбусы изменят схему движения

Троллейбусы в Челябинске меняют схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской мэрии, по многочисленным обращениям горожан с 27 августа изменится схема движения троллейбусных маршрутов №17 и №27.

Троллейбусы маршрута №17 проследуют по трассе «Вокзал – Детский мир – ул. Энгельса – ул. Братьев Кашириных – ул. Молодогвардейцев – ул. Молдавская».

Движение троллейбусов №27 пойдет по маршруту «ПКиО – ул. Энгельса – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – ул. Молдавская».

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.08.18

Росприроднадзор требует закрыть цех на предприятии почетного гражданина Челябинска. / Больницы и поликлиники «сливают» аферистам данные пациентов: число утечек из медучреждений РФ за год выросло вдвое. / Ирина Слуцкая научит челябинцев скандинавской ходьбе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»