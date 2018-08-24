Ученые взялись за разработку умных светофоров для Челябинска

Челябинцам пообещали, что в городе появятся интеллектуальные светофоры и умные остановки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, ученые вуза в рамках национальной технологической инициативы «AutoNet» работают над проектом «Умный транспорт», в ходе которого будет создана интеллектуальная система управления городской транспортной системой. Партнерами проекта станут крупные индустриальные и IT-компании страны, а также мэрия Челябинска.

«Сегодня количество автомобилей на дорогах увеличивается с каждым днем. В результате проявляется ряд существенных проблем: рост количества дорожно-транспортных происшествий, токсичные выбросы, шум, низкие скорости движения, заторы в часы «пик», высокий расход топлива, и т.д. В крупных городах-мегаполисах сложно качественно оценить и спрогнозировать изменение дорожной ситуации на дорогах, хотя такой мониторинг помог бы решить большинство перечисленных проблем», – рассказывает один из авторов проекта Владимир Шепелев, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильного транспорта.

Для решения данной задачи ученые ЮУрГУ предлагают использовать современные информационно-телекоммуникационные технологи. Это позволит организовать непрерывный сбор большого объема динамических данных по движению транспорта и пешеходов в узлах улично-дорожной сети, своевременно выполнять их обработку и анализ, автоматизировать принятие решений для оперативного и эффективного регулирования дорожного движения.

Внедрение единой цифровой платформы позволит в автоматизированном режиме выполнять мониторинг и управление дорожным трафиком, оплату дорожных сборов, реагирование на чрезвычайные ситуации, производить анализ качества дорожного покрытия, экологической обстановки и прочее.

«Интенсивность движения транспортных средств на улицах города не соответствует их пропускной способности. Мы планируем разработать собственное программное обеспечение по многокомпонентному распознаванию и мониторингу транспортных средств, чтобы проанализировать причины возникновения заторов на дорогах. Существующие методики расчета пропускной способности узлов улично-дорожной сети городов не учитывают многие факторы, такие как ширина пересекаемой полосы, качество дорожного покрытия, места нанесения дорожной разметки, климат, экологическую обстановку и другие, которые значительно влияют на движение в городе», – поясняет Владимир Шепелев.

С целью сбора больших динамических данных и оперативного автоматизированного управления дорожным движением, предполагается внедрение интеллектуальных светофоров, умных остановок, датчиков на пассажирском транспорте, адаптивных камер слежения и динамических дорожных знаков. В дальнейшем на основе внедрения системы по сбору динамических данных будет создана цифровая платформа для хранения и интеллектуальной обработки большого объема информации.

Интеллектуальная цифровая платформа, регулируя дорожное движение, на основе принципов логистики позволит значительно снизить количество ДТП и повысить эффективность использования городской дорожной инфраструктуры, уверены исследователи. Анализ и обработка цифровой платформой поступающих и накопленных данных позволит получать новые зависимости и закономерности, что обеспечит постоянное обучение системы и рост ее эффективности. Технические и управленческие решения, полученные на основе сбора и анализа большого объема данных, обеспечат увеличение пропускной способности улично-дорожной сети мегаполисов и позволят снизить отрицательное воздействие автотранспорта на окружающую среду.

Впрочем, это не первая попытка подключить «умную систему» управление транспортными потоками.Так, в прошлом году управление транспорта Челябинска анонсировало введение «зеленой улицы» для трамваев в центре Челябинска. Планировалось, что при приближении трамвая к перекрестку светофоры будут автоматически давать им зеленый свет. Однако проект так и не удалось реализовать. В ходе его опробации возникла существенная сложность:когда к светофору подъезжали два трамвая с разных улиц, техника «терялась», не зная, какому из составов открыть «зеленую улицу».

Челябинск, Виктор Елисеев

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