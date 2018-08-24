Верховный суд отменил решения инстанций, отказавших жительнице Златоуста в праве знать имя биологической матери

Верховный суд России встал на стороны жительницы Южного Урала, пытающейся узнать, кто ее мать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховный суд не согласился с позициями Златоустовского городского и Челябинского областного судов, отказавших женщине в праве на информацию, от которой может зависеть ее жизнь. Об этом сообщила правозащитная группа «Команда 29».

Жительницу Златоуста удочерили, когда ей был месяц, рассказали правозащитники. Родная мать отказалась от нее. Несколько лет назад женщина стала плохо себя чувствовать. Врачи сказали ей, что заболевание может быть связано с наследственностью. Однако в ЗАГС администраци Златоуста ей не выдали информацию о биологических родителях.

Тогда она обратилась к юристам «Команды 29». Но на малой родине женщину ждала неудача. Сначала ей отказали в праве на информацию, от которой зависит ее жизнь в Златоустовском городском суде, а затем – и в Челябинском областном. «По их мнению, у нее нет законных оснований для получения информации о биологической матери, а последняя не предоставила ей права на получение информации о себе. При этом женщина и не могла получить такое право, потому что не знает, кто ее биологическая мать», – недоумевают правозащитники.

Между тем, без информации, предоставленной ЗАГСом, врачи не смогут поставить женщине корректный диагноз и назначить адекватное лечение.

И только Верховный суд встал на сторону женщины, страдающей тяжелым заболеванием. Вердикт суда: удовлетворить жалобу и заново отправить дело на рассмотрение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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