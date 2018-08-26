Сюрприз: традиционный марафон к Дню Челябинска стал платным

Чиновники решили подзаработать на челябинских любителях бега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционный Всероссийский марафон, приуроченный к дню города, в 2018 году стал платным для его участников.

Напомним, XIII Челябинский легкоатлетический марафон состоится 16 сентября. По традиции, он приурочен к Дню города.

Участникам традиционно предложат на выбор две дистанции – марафон, протяженность которого составляет 42,2 километра, и полумарафон в 21,1 километра.

По словам главного судьи соревнований Станислава Реутова, старт марафону будет дан в 8:00 на стадионе ЛК имени Елены Елесиной. Большая часть трассы пройдет через городской бор – по асфальтированным дорогам. Рельеф предполагает длительные спуски и подъемы. Для комфорта участников на трассе будет предусмотрено несколько пунктов питания.

«В последние два года Челябинский марафон, входящий в официальную афишу празднования Дня города, гарантирует солидный призовой фонд для спортсменов, занимающих высокие места на пьедестале почета, а также для любителей сразу в 10 различных возрастных категориях от 16 до... 100 лет, – говорится на странице оргнанизаторов состязаний в социальных сетях. – Ведь главное отличие марафона от любого другого вида спорта в том, что только здесь на одну трассу в рамках одного соревнования выходят как представители легкоатлетической элиты, так и рядовые любители бега».

В этом году любителей бега ожидают два сюрприза. Первый – приятный: организаторы подготовили 500 медалей для каждого из финишеров. А вот второй сюрприз вряд ли можно счесть приятным: участие в турнире будет платным.

Для участия в полумарафоне необходимо будет внести взнос в размере 400 рублей до 9 сентября и 500 рублей в последнюю неделю перед марафоном. За участие в марафоне необходимо будет заплатить 500 рублей до 9 сентября и 600 рублей – после.

Самое интересное, что узнать о денежном взносе можно только на страница регистрации на портале zareg.me. В распространяемых организаторами марафона (управление по физической культуре, спорту и туризму мэрии Челябинска) информационных материалах о том, что мероприятие стало платным, нет ни слова. Не говорится о взносе и в Положении о проведении Всероссийского легкоатлетического марафона, посвященного Дню города Челябинска. В разделе «Финансирование» черным по белому говорится: «Расходы, связанные с организацией и проведением марафона (питание судейской бригады, вручение наградной атрибутики) несет управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Челябинска».

Челябинск, Виктор Елисеев

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