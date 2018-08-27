В Челябинске посчитали первоклассников

Более 200 тысяч юных челябинцев сядут за парты 1 сентября.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз переступят школьный порог 15 тысяч 114 человек. Из них 4455 с ограниченными возможностями здоровья, 39 – иностранные граждане.
Всего в новом учебном году в Челябинске будет работать 399 образовательных учреждений. Первоочередной задачей станет переход на федеральные образовательные стандарты.
16 школ станут пилотными площадками для перехода на новые стандарты в звене среднего общего образования.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 26.08.18
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