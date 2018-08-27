«Должность для хорошего человека»: мэр Челябинска объяснил принципы кадровой политики

Мэр Челябинска раскрыл принцип назначений на чиновные должности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 27 августа управление организационной и контрольной работы мэрии Челябинска возглавляет Валерий Смирнов. Об этом в начале традиционного аппаратного совещания объявил глава города Евгений Тефтелев.

Назначение вполне логичное: долгое время г-н Смирнов руководил референтурами ведущих чиновников челябинской мэрии.

Сам мэр, представляя нового начальника, «приоткрыл» принцип выбора кандидатур на руководящие должности. «Нормальная должность для хорошего человека», – веско произнес градоначальник.

Впрочем, это не первое подобное откровение Евгения Тефтелева. Так, в первые годы руководства Челябинском он на нещадную критику горожан, осыпавших едва ли не проклятиями пришедшую в город компанию, которой власти отдали обслуживание дорог, градоначальник ответил, что с этим предприятием «приятно работать».

Челябинск, Виктор Елисеев

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