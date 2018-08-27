За одну ночь на Южном Урале полиция изъяла больше 1 тысячи 700 литров алкоголя

В ходе операции «Ночь» южноуральские полицейские изъяли больше 1 тысячи 700 литров поддельного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в областном центре и крупных городах региона в ночь с 24 на 25 августа 2018 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Полицейскими Южного Урала на территории шести городов Челябинской области раскрыто 97 преступлений, задержано 22 лица, находившихся в розыске.

Составлено 1 тысяча 964 протоколов об административных правонарушениях, из них 819 в области дорожного движения, 689 посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Инспекторами ГИБДД выявлено 58 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 25 случаев нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления автотранспортом.

Сотрудники полиции посетили 686 несовершеннолетних, состоящих на учете, осуществили проверки 280 родителей несовершеннолетних, более 650 лиц, состоящих под административным надзором, а также 630 владельцев оружия.

В итоге стражи порядка выявили 36 фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. В торговых точках полицейские зафиксировали 39 случаев продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Из незаконного оборота изъято порядка 1 тысяча 150 граммов наркотических средств, 41 единицу оружия и 128 боеприпасов, более 1 тысячи 720 литров алкогольной продукции на общую сумму около 320 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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