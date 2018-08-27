В Челябинске запустили приложение для «технологичных» жалоб на благоустройство

Челябинцы смогут пожаловаться на благоустройство через мобильное приложение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приложение предназначено для горожан, чьи дворы попали в программу «Комфортная городская среда».

Цель запуска мобильного приложения «Гражданский контролер» – сокращение дистанции между горожанами, властями и подрядчиками. В дальнейшем планируется включить его в программу «Город – это я», которая охватит благоустройство Челябинска в целом.

Пока же в проект «заведены» 150 объектов, которые реконструируются в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». В приложении указан перечень запланированных работ, приведены иллюстрации, позволяющие судить о том, каков должен быть конечный результат. В случае некачественного выполнения работ горожане смогут пожаловаться на нерадивого подрядчика. При этом сделать это будет возможно, только находясь непосредственно на объекте.

Приложение уже действует в тестовом режиме. На этой неделе городские власти планируют выложить его в общий доступ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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