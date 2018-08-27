В Челябинске осудили мужчин, убивших работодателя

Челябинский областной суд огласил приговор в отношении двух молодых челябинцев, обвиняемых в убийстве работодателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 марта 2017 года мужчины в квартире своего работодателя в Ленинском районе Челябинска распивали спиртное и решили убить хозяина, чтобы забрать его деньги.

Они напали на работодателя с ножами и нанесли ему порядка двадцати ударов, в том числе, в живот и грудь, от чего мужчина скончался на месте. Убийцы обыскали куртку потерпевшего, забрали более 30 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

В суде один из преступников заявил, что убийство совершил один, но вину в разбое не признал. Муллаянов признал вину только в хищении денег.

Как сообщили в Челябинском областном суде, при назначении наказания подсудимым суд в качестве смягчающих обстоятельств учел: наличие у них на иждивении малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, совершение преступлений впервые, частичное признание ими своей вины, положительные характеристики. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступлений в состояние алкогольного опьянения.

Оба признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем (п.п. «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ), а также в разбое, совершенном с применением насилия опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ).

Одному назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет 6 месяцев, второму – на 16 лет 1 месяц, обоим в колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначено дополнительное наказание – ограничение свободы на один год шесть месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы), а также с осужденных в пользу матери и дочери убитого в качестве морального вреда взысканы 4 миллиона рублей и материальный ущерб в размере более 80 тысяч рублей (расходы на погребение).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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