Стасян, Вован и «сомнительные Би-2»: в Челябинске обнародовали афишу Дня города

С Днем города Челябинск поздравят свердловчане и бывшие челябинцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», празднование 282-й годовщины в Челябинске стартует уже в предстоящую субботу. Всего в Челябинске пройдет 92 мероприятия, в том числе 23 самых масштабных, которые включены в праздничную афишу. Об этом рассказал начальник городского управления культуры Дмитрий Назаров.

1 сентября в ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина пройдет фестиваль талантливой молодежи «Артишок». А на следующий день, 2 сентября, здесь же будет организован Общественно-политический вернисаж, посвященный теме «Уральские самоцветы», свое участие в нем подтвердили более 220 организаций.

2 и 3 сентября в Центральном парке города состоится фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора». Концерт приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается по всей стране 3 сентября. В гала-концерте фестиваля запланировано выступление ансамбля песни и пляски Центрального военного округа из Екатеринбурга, вокального ансамбля главного управления МВД по Челябинской области, а так же некогда легендарной группы «Голубые береты».

С 7 по 14 сентября впервые пройдет международный кинофестиваль «Предчувствие». Президент кинофестиваля – Сергей Мирошниченко, бывший южноуралец, российский кинорежиссер-документалист, сценарист, заслуженный деятель искусств России. Показы пройдут в кинотеатре имени Пушкина и «Знамя». Напомним, этот фестиваль стал заменой крайне раздражавшего местных чиновников кинофорума «Полный артхаус». Последний обвиняли в аморальности, элитарности, нагнетании тоски и прочих грехах. Не помогали даже проходившие в рамках фестиваля ретроспектива фильмов Анджея Вайды и выставка, посвященная Андрею Тарковскому. В итоге стоявший у истоков проекта киноцентр имени Леонида Оболенского реорганизовали, присоединив к кинотеатру имени Пушкина, а фестиваль закрыли.

7 сентября пройдет традиционный «Парад моды на Кировке» под девизом «Модно, Стильно, Ярко».

Основные мероприятия намечены на 8 сентября. В 11 часов в центре города стартует праздничная кавалькада: автомобили, представляющие все районы, проедут от улицы Цвиллинга по главным магистралям.

На Кировке выступят участники открытого областного конкурса авторов и исполнителей «Песня города». В этом году жюри из более 70 песен отобрало для финала 23 композиций. Участников конкурса сменят «веселые и находчивые» челябинцы, которые сразятся за «Кубок КВН Челябинска – 2018». Гость фестиваля – вице-чемпион Высшей лиги команда КВН «Радио Свобода» из Ярославля.

В 14:00 в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина на летней эстраде начнется Фестиваль «Рок-н-ролл большого города» с участием рок-команд Челябинска.

В 15:00 на Театральной площади пройдет праздничный концерт «Реальный город Че». В мероприятии примут участие воспитанники детских школ искусств города, молодежные хореографические и вокальные коллективы региона, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты-вокалисты, реперы и другие профессиональные артисты. В финале мероприятия выступит наш земляк, актер сериала «Универ», бывший челябинец Стас Ярушин, а ведущими мероприятия станут – главные герои сериала «Реальные пацаны» Вован и Валя.

На площади Революции в 15:00 начнется праздничный концерт. По многолетней традиции откроют его воспитанники фонда «Андрюша». После них на сцену выйдут известные челябинские музыкальные коллективы, и солисты. В финале концерта выступят звездные гости. На удивление, в этом году челябинцев поздравят, действительно, звездная группа «Би-2». Впрочем, любителям более легкой музыки повезло не настолько. Их ждет встреча с несколько поблекшим Митей Фоминым. Ведущие мероприятия – актеры шоу «Уральские пельмени».

Впрочем, в этом году мэр Челябинска Евгений Тефтелев засомневался в наличии вкуса у начальника управления культуры Дмитрия Назарова.

В частности, градоначальника смутила группа «Би-2»

В городском саду имени Пушкина пройдет концерт «Классика большого города». В программе запланировано выступление оркестра народных инструментов «Малахит» под руководством Виктора Лебедева, джазового оркестра «Биг-бэнд» под руководством Станислава Бережного и духового оркестра Челябинской филармонии под руководством Игоря Ежова.

Завершит праздничный день музыкальный фейерверк, который традиционно состоится на набережной реки Миасс в 22:00, продолжительностью около 14 минут. Зрителей ждут залпы крупного калибра, фейерверочные шары российского производства, которые отличаются большим временем горения в небе и насыщенными красками.

9 сентября в 12:00 на Кировке начнет свою работу ежегодный 13 Фестиваль «Челябинск читающий».

В 15:00 часов на площади около памятника Курчатову состоится фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение»: уличные танцы, граффити, экстремальные виды спорта, а также большой концерт рэп-группы из Березовского «АК-47».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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