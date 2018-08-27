Южноуральца похитили ради выкупа

В Челябинской области полицейские тормознули авто с похищенным человеком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, проверяя информацию, поступившую от граждан, на 4-м километре автодороги Еткуль-Лебедевка сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Еткульскому району остановили автомашину Ford Transit, в которой обнаружили мужчину с телесными повреждениями.

Южноуралец рассказал, что находящиеся в автомобиле трое мужчин, включая водителя, поздно вечером накануне насильно посадили его в машину в Челябинске, увезли в Еткульский район и там избивали, требуя денег.

Мужчины, 1981, 1984 и 1986 годов рождения, были задержаны полицейскими и доставлены в Отдел МВД России по Еткульскому району.

Следственным отделом по Коркино следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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