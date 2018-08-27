В многоквартирном доме в Магнитогорске «заплакали» водонагреватели

Магнитогорец оставил дом без газа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», причиной инцидента стал самовольный монтаж газового водонагревателя.

В аварийно-диспетчерскую службу компании в Магнитогорске пожаловались жильцы одного из многоквартирных домов. Они сообщили, что из газовых водонагревателей полилась вода.

Прибывшие на место происшествия сотрудники газовой службы обнаружили, что в одной из квартир приглашенные жителями наемные рабочие пытались самостоятельно подключить проточный газовый водонагреватель. «В результате непрофессиональных действий при неправильном подключении газового оборудования к инженерным сетям многоквартирного дома внутриподъездный газопровод заполнился водой. Без газоснабжения остались 68 квартир», – рассказали в пресс-службе предприятия.

После проведения необходимых мероприятий по очистке газопровода, газоснабжение было восстановлено, за исключением квартиры виновника, которому в соответствии с действующим законодательством придется возместить стоимость работ по восстановлению газоснабжения квартир.

«Все работы по монтажу и установке отопительных котлов, водонагревательных колонок должны производиться только специалистами газовой компании, с которой заключен договор на техническое обслуживание. Категорически запрещено самовольное подключение и переустройство газового оборудования. Соблюдение требований газовой безопасности позволит избежать аварий и происшествий, которые происходят из-за их нарушений», – отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Станислав Сапожников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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