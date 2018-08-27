Южноуральцы начнут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

В новом учебном году южноуральских школьников ждут второй иностранный и ЕГЭ по китайскому языку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, 1 сентября в регионе за парты сядут почти 388 тысяч школьников, более 46 тысяч из них первоклассники.

Проверка и приемка южноуральских школ завершена. В новом учебном году учеников примут 843 организации общего образования. Приоритетными направлениями работы по-прежнему остаются формирование современной образовательной информационной инфраструктуры, постепенный переход на обучение в одну смену и доступность получения качественного общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В более чем 23% школ Челябинской области создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В этом учебном году нововведениями станут: второй иностранный язык как обязательный для изучения предмет во всех школах, начиная с пятого класса, и возможность сдать китайский язык в качестве ЕГЭ по выбору.

1 сентября в жилом комплексе «Ньютон» откроется школа на 1 тысячу 100 мест. Здание входит в состав образовательного центра №4, который также включает в себя детский сад «Яблочко», в декабре планируется запуск второго детского сада, началось строительство третьего. До конца учебного года планируется ввести в эксплуатацию еще две школы: в поселке Есаульский Сосновского района и Магнитогорске. Проектная мощность трех школ составит 2 тысячи 425 мест. А в 2019 году планируется сдать школу в микрорайоне «Чурилово» и продолжить строительство школ в 27 микрорайоне и «Парковом».

В период 30 августа по 2 сентября весь личный состав полиции по Челябинской области будет нести службу в усиленном режиме. Во время проведения торжественных линеек за образовательными организациями будут закреплены сотрудники правоохранительных органов, которые проведут комплексные проверки.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в День знаний планируется выставить дополнительные наряды постовых служб. Дежурство сотрудников ГИБДД вблизи образовательных организаций продолжится в течение 10 дней после начала нового учебного года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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