С магнитогорца трижды списали штраф, отмененный судом

Житель Челябинской области доказал незаконность штрафа в суде, но приставы все равно трижды списали сумму штрафа с его счетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», даже позиция суда не спасла водителя из Магнитогорска от незаконного штрафа. Мужчина поделился своей историей с прессой.

В мае нынешнего года магнитогорцу выписал штраф инспектор ГИБДД – за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения он должен был заплатить 3 тысячи рублей. Мужчина с претензиями полицейского не согласился: по его словам, его ребенок был в детском кресле и пристегнут. Но в суде решил оспорить формальную сторону дела. Дело в том, что инспектор сначала вынес постановление о привлечении к административной ответственности, а уже потом составил протокол об административном правонарушении. А это является нарушением процессуальных норм.

Южноуралец сначала попытался обжаловать постановление в ГИБДД, но безуспешно. Тогда он обратился в суд.

7 августа состоялось заседание суда. Орджоникидзевский районный суд встал на сторону автомобилиста и постановление ГИБДД отменил. Тем более, что к этому моменту истек срок давности привлечения к административной ответственности.

А вот дальше началось самое интересное. «В тот же день, 7 августа, мне пришло первое СМС-сообщение, – цитирует магнитогорца «Верстов.Инфо». – Приставы сняли с моего банковского счета три тысячи рублей. В ближайшие два дня сняли еще по три тысячи с двух других моих счетов. Получается, что я три раза оплатил штраф, который уже отменил суд».

По словам мужчины, это произошло потому, что приставы рассылают исполнительный лист сразу во все банки. И если у объекта их «охоты» есть в этих банках счета, с них автоматически списывается сумма штрафа. «Если бы у меня было 15 счетов, то с меня бы сняли 15 раз по три тысячи рублей», – уверен южноуралец.

В УФССП по этому поводу лишь развели руками: процесс взыскания штрафов ГИБДД в значительной степени автоматизирован, и у пристава практически нет возможности повлиять на него, заверяют в ведомстве.

Теперь магнитогорец готовит иск в суд. Мужчина намерен взыскать с приставов не только незаконно списанные с его счетов деньги, но и проценты по ставке рефинансирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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