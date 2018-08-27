ФАС займется челябинским магазином, усомнившимся во вредности алкоголя

Челябинское УФАС России рассмотрит дело по рекламе с указанием на возможную безвредность спиртных напитков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба усматривает в рекламе «18+ Podval Bееr. Употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью. * Но это не точно» признаки нарушения рекламного законодательства.

Такая реклама пивного магазина распространяется на одном из зданий в центре Челябинска.

«Согласно пункту 3 части 1 статьи 21 Закона о рекламе реклама алкогольной продукции не должна содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья человека, – напомнили в пресс-службе ведомства. – Таким образом, в рекламе продавца алкогольной продукции (пива) не допускается прямо или косвенно сообщать о безвредности или пользе алкогольной продукции для здоровья человека».

Кроме того, реклама алкоголя не должна размещаться с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их. Следовательно, размещение на фасаде здания рекламы продавца алкогольной продукции также противоречит требованиям действующего рекламного законодательства, отмечают в антимонопольной службе.

Заседание Комиссии УФАС по рассмотрению этого дела назначено на 29 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.18

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