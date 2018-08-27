Температура на Южном Урале упадет ниже нуля

В Челябинской области похолодает до -2 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентра, во вторник, 28 августа, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, местами туманы. Температура воздуха +4, +9, в низинах и на поверхности почвы до 2 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до +16, +21 градуса по Цельсию.

В среду и четверг местами ожидаются небольшие дожди, 30 августа в северных районах – до умеренных. Однако это не помешает некоторому потеплению. Так, в ночь на среду столбик термометра окажется в пределах 6-11 градусов выше нуля, а днем поднимется к отметкам +18, +23. Ночью 30 августа синоптики обещают +8, +13, днем – 20-25 градусов тепла.

В Челябинске в ближайшие три дня осадков не ожидается. Ночные температуры будут держаться в пределах +7, +12 градусов. Днем +17, +24 градуса, так же с постепенным потеплением к середине недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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