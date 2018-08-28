Под Чебаркулем грузовик врезался в микроавтобус: двое погибли, семеро пострадали

Девять человек пострадали в аварии в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло вечером 27 августа на дороге недалеко от поселка Тимирязевский.

Грузовик марки МАЗ врезался в микроавтобус «Фольксваген» с пассажирами и водителем. Фургон был припаркован на обочине.

В результате удара микроавтобус вылетел в кювет. Две пассажирки, находившиеся в «Форде». «Погибли две женщины, направлявшиеся в Екатеринбург за покупками. Семь человек получили травмы разной степени тяжести, – цитирует «Первый областной» очевидцев аварии. – Двоих – водителя и пассажира «Фольксвагена», госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии».

В настоящий момент ГИБДД устанавливает подробности происшествия. По некоторым данным, водитель грузовика был пьян.

Челябинск, Виктор Елисеев

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