Южноуральские медики фиксируют рост активности клещей

В Челябинской области продолжается осенний подъем активности клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, осенний подъем активности клещей начался во второй половине августа.

По данным еженедельного мониторинга на 24 августа в медицинские организации Челябинской области обратилось 16 тысяч 651 пострадавший от укуса клещей, в том числе 4 тысячи 76 детей, из них за последнюю неделю – 553 жителя. За аналогичный период 2017 года пострадало 19 тысяч 831 человек, в том числе 4 тысячи 515 детей.

Госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции 233 человека, в том числе 28 детей. Зарегистрировано в текущем году 40 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Один случай заболевания клещевым энцефалитом связан с употреблением сырого козьего молока.

С начала сезона в области исследовано от населения 4 тысячи 102 клеща на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,8% клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 19,3% – боррелиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.08.18

Под Чебаркулем грузовик врезался в микроавтобус: двое погибли, семеро пострадали. / 28 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / Варварское благоустройство: челябинцам придется заплатить за идею чиновников испортить парк (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»