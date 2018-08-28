Самым доступным для жителей Челябинска стал автомобиль, давно снятый с производства

Самым доступным автомобилем для жителей Челябинска стала LADA 2110. К такому выводу пришли специалисты платформы «Avito», проанализировав объявления о продаже автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», именно «десятку» жители ЧЕлябиснка чаще всего пытаются продать через Интернет (на втором месте LADA Priora, на третьем –LADA 2114 Samara) и она же стала самой дешевых из тех машин, на которых можно безбоязненно уехать от продавца: подержанный автомобиль отдается в ср5еднем за 78 тысяч рублей.

«Во II квартале 2018 года житель города в среднем зарабатывал 32 тысячи рублей. Таким образом, полностью откладывая доход одного из членов семьи на автомобиль, в Челябинске на Lada 2110 можно накопить за два с половиной месяца», – пишут аналитики.

Конечно, на просторах Интернета можно отыскать и более дешевые авто: например, ВАЗ-2105 (1996 года выпуска) продают в Челябинске за 27 тысяч рублей, но желающих сесть за руль подобного «раритета», немного – объявление не пользуется популярностью.

В целом по России чаще всего выставляют на продажу LADA Priora, но чтобы ее купить «с рук» среднестатистическому россиянину придется откладывать деньги почти 7 месяцев: при средней зарплате в 35 тысяч рублей стоимость такого автомобиля около 240 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзн

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