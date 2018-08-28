В Челябинске появится сквер в честь участниц Великой Отечественной войны

В Челябинске почтят память женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская Дума утвердила названия новых улиц и сквера.

Так, в Курчатовском районе города появится улица имени Петра Туркина, юриста, общественного деятеля, последнего дореволюционного главы Челябинска. В 1917 году он признал власть Временного правительства и ушел в отставку в июне 1917 года. Улица Петра Туркина протянется между улицами маршала Чуйкова и профессора Благих.

В Металлургическом районе появится бульвар Металлургов. По словам начальника управления культуры города Дмитрия Назарова, он пройдет параллельно шоссе Металлургов, между улицами Сталеваров и Румянцева.

Здесь же, в Металлургическом района Челябинска, на пересечении улиц маршала Жукова и 50-летия ВЛКСМ будет разбит сквер дочерей Отчизны в память о вкладе жительниц Челябинска в Победу в Великой Отечественной войне.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.08.18

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