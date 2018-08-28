Без сюрпризов: в Челябинске определили еще трех почетных горожан

Челябинская городская Дума внесла в список почетных граждан города трех политкорректных челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о присвоении звания почетного гражданина Челябинска обошлось в нынешнем году без сюрпризов. Почетное (хотя и спорное после одного из предыдущих решений городского парламента) присвоили главному врачу Челябинской областной больницы Дмитрию Альтману, председателю областного фонда культуры, краеведу Кириллу Шишову и экс-руководителю администрации Советского района Михаилу Буренкову.

Напомним, ранее администрация Челябинска предложила внести изменения в положение о присуждении почетного звания. Среди прочего предлагалось разрешить номинирование на звание почетного гражданина Челябинска лиц, имеющим судимость по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. Тогда курсировавшие по городу слухи приписывали это желанию дать звание авторитетному депутату Виталию Рыльских, осужденному в молодости по тяжким статьям, в том числе, и за незаконное хранение оружия.

Однако в итоге скандальные поправки оставили за бортом, ограничившись лишь расширением числа избираемых горожан: если ранее Дума могла присвоить звание лишь двум персонам, то теперь это ограничение снято. Что касается г-на Рыльских, то, как выяснилось, он даже и не претендовал на звание почетного гражданина.

Не исключено, что слух о кардинальном изменении положения был пущен в качестве противодействия расширению влияния так называемой «Калининской семьи», в которую входят, в том числе, бизнесмен Александр Аристов (к слову, почетный гражданин Челябинска, имеющий судимость, но не по тяжкой статье) и Виталий Рыльских.

В преддверии грядущих выборов эта группировка, по некоторым данным, активизировала свои действия и претендует на место спикера городской Думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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