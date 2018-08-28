Добро пожаловать в гетто: мэрия Челябинска отправляет нищих бюджетников на задворки

Десятки семей бюджетников Челябинска собираются отправить в «гетто», потому что денег на нормальную квартиру у них нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская Дума утвердила размер платы за проживание в единственном в городе и регионе «социальном доме».

По предложению комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска, будущие жители первого и единственного на сегодня наемного дома в городе и области составит 104 рубля 34 копейки за квадратный метр. В эту сумму входят плата за капитальный ремонт, содержание жилья и возмещение городскому бюджету средств, потраченных на строительство дома. Коммунальные услуги придется оплачивать отдельно.

В доме, расположенном по адресу улица Хохрякова, 6-«в», насчитывается 69 квартир. Так что вряд ли «эксперимент» будет иметь хоть какой-то эффект.

Рынок наемного жилья – один из драйверов развития экономики. Однако это правило работает пока только за границами России. Так, в государствах Скандинавии именно строительство государственного жилья, которое сдавалось впоследствии жителям страны, позволило не только решить жилищный вопрос, но и значительно увеличить ВВП. Ничего удивительного в этом нет: крупные государственные строительные компании, оперировавшие значительными объемами работ и гарантированным кредитом, обеспечивали загруженность многих отраслей. Но в России это осталось, в основном, теорией. Хотя есть и исключения. Например, государственная программа малоэтажного строительства в Белгородской области.

Впрочем, на Белгородчине все-таки действует программа долгосрочного кредитования строительства. А в той же Скандинавии государственные компании строили многоэтажные дома, квартиры в которых сдавались в аренду за весьма доступную плату. Таким образом, решался вопрос с жильем для подавляющего большинства населения и давался дополнительный толчок для развития строительной отрасли – локомотива экономики.

В Челябинской области о строительстве «доходных домов» задумывались не раз. Вплотную к его реализации подобрались при губернаторстве Михаила Юревича. Однако тогда, по привычке главы региона, решили оценить рыночные перспективы затеи. В итоге инициатива ожидаемо провалилась: стоимость аренды в «доходном доме» оказалась даже выше установившейся на рынке.

На сей раз власти Челябинска решили за доходом не гнаться. Однако в итоге «социальный дом» оказался сильно похожим не на «скандинавское чудо», а на доходный дом из романов Достоевского. Так, получить квартиру в нем смогут челябинцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, нуждающиеся в жилье или с небольшим доходом. С учетом того, что в доме, в основном, двухкомнатные квартиры, за аренду помещения придется платить 5-6 тысяч рублей плюс отдельно оплачивать электричество, водоснабжение и водоотведение... Найдутся ли у семей, оказавшихся в «трудной жизненной ситуации» 7-8 тысяч рублей в месяц, большой вопрос.

Теоретически, на жилье могли бы претендовать, к примеру, молодые педагоги. Но проблема в том, что новые школы открываются сегодня на северо-западе Челябинска. Например, в нынешнем учебном году планируется открытие школы с детским садом в микрорайоне «Ньютон» на 1 тысячу 100 учеников. Но где возьмут педагогов для нее? Перераспределят учителей близлежащих школ, обрушив их в ситуацию тотальной нехватки кадров? Или власти Челябинска, действительно, верят, что каким-то чудом получившие квартиру на Хохрякова, 6-«в», педагоги будут добираться до новой школы с пересадками, при том что уроки начинаются в 8:00.

Кстати, оклад педагогов в Челябинске не превышает 15 тысяч рублей, надбавки у молодых минимальны – у них еще ни высокой категории, ни выслуги лет, так что и для них подобный вариант будет весьма накладным.

Но и это еще не все. Поблизости от нового дома уже есть новостройки. Квартиры в них получили жители ветхих и аварийных домов в городах Челябинской области, которых власти региона решили переселить в областной центр. Не обеспечив ни работой, ни мерами социальной адаптации. В итоге эта часть Ленинского района превращается в очередное гетто. Без надежд, перспектив, будущего. Эксперимент заканчивается, не начавшись.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.08.18

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