Юные челябинцы сбежали от родителей в лес

В Челябинске пропали двое детей: мальчики 11 и 6 лет уехали на велосипедах со двора по улице Смирных.

Через некоторое время их хватились. Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому родители обратились в полицию.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росгвардии, мальчишек обнаружили в другом дворе. Они объяснили, что сначала поехали кататься в лес, потом погуляли у Каменного карьера, а затем решили поиграть в приглянувшемся им дворе на соседей с домом улице.

Беглецов передали родителям.

Челябинск, Павел Зварзин

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