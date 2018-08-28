Южноуральскому исламисту добавили срок

Фигуранту челябинского дела запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир» Ринату Галиуллину вынесли новый приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в правозащитном центре «Мемориал», Приволжский окружной военный суд приговорил Рината Галиуллина к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации. Суд признал его виновным в продолжении деятельности исламистской организации «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической и запрещенной на территории России.

Галиуллин отбывал наказание в Саратовской области. 28 июля 2017 года он должен был выйти на свободу из лечебно-исправительного учреждения, однако правоохранительные органы задержали его прямо в здании.

Уголовное дело, возбужденное против южноуральца по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) 27 июля 2017 года, опирается на два эпизода бесед с другими заключенными за год до этого: в феврале – марте 2016 года в ИК-7 Саратовской области и в июне 2016 года в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области. Ему вменяется то, что он «сообщал, что является участником [«Хизб ут-Тахрир»], и вовлекал их в [эту организацию]».

В 2013 году Рината Галиуллина осудили по части 1 статьи 205.1 («Склонение и иное вовлечение лиц в совершение преступления, предусмотренного статьей 278 УК РФ»), части 1 статьи 30, статье 278 («Приготовление к действиям, направленным на насильственный захват власти, а равно на насильственное изменение конституционного строя»), части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ к 6 годам 6 месяцам строгого режима с 1 годом ограничения свободы и штрафом в размере 150 тысяч рублей. После апелляции защиты срок Галиуллину сократили до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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