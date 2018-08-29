Скучать не придется: президент РФ назначил нового прокурора Челябинской области

Прокурором Челябинской области назначен Виталий Лопин. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте Кремля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лопин сменил на посту регионального прокурора Александра Кондратьева, получившего назначение в Хакасию.

Виталий Лопин родился в Челябинске, работу в правоохранительных органах начинал с должности следователя. В 1997 году назначен заместителем прокурора Металлургического района, в 2002 – возглавил районную прокуратуру. С 2008 года занимал должность заместителя прокурора Челябинской области.

Наблюдатели отмечают, что скучать в новой должности Лопину не придется: число фактов получения взятки – только официально зафиксированных – в текущем году по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями выросло на 123%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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