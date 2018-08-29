Завотделением больницы Троицка оштрафовали за взятку от призывника

В Челябинской области медик на взятках от призывников.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, осужден заведующий отделением больницы, признанный виновным в получении взятки за незаконное освобождение от призыва на военную службу.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении заведующего отделением больницы города Троицк, – рассказали в ведомстве. – Следствием и судом установлено, что мужчина, выполняя обязанности врача, руководящего работой по освидетельствованию призывников в городской призывной комиссии, в мае 2017 года, через посредника от представителя призывника получил взятку в сумме 120 тысяч рублей за выдачу медицинского заключения о наличии заболевания, препятствующего прохождению воинской службы, которого у призывника фактически не было».

В итоге суд оштрафовал медика на 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.08.18

Скучать не придется: президент РФ назначил нового прокурора Челябинской области. / Южноуральскому исламисту добавили срок. / Режим «черного неба» продлили в Челябинской области на сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»