Мошенник выманил у челябинки 600 тысяч рублей на «трудоустройство» сына

Афериста, обманувшего доверчивую челябинку, отправил в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал южноуральца виновным в мошенничестве.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина в ноябре 2013 года познакомился с жительницей Челябинска, которой рассказал, что занимается предпринимательской деятельностью, выиграл тендер на производство работ по разбору оборудования на заброшенном заводе, и предложил должность бригадира сыну женщины.

Правда, для развития бизнеса ему нужно 600 тысяч рублей, посетовал «бизнесмен». После чего попросил челябинку взять несколько кредитов в банках города, заверив, что рассчитываться по ним будет сам.

Доверчивая женщина, желая помочь сыну получить стабильную работу, заключила договоры кредита и передала злоумышленнику 614 тысяч 500 рублей, которые он потратил на собственные нужды. По кредитам, полученным горожанкой, он, разумеется, и не думал платить.

Суд с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору за аналогичные преступления приговорил афериста к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшей удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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