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Среда, 29 августа 2018, 10:31 мск

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Пациентов Магнитогорского психоневрологического интерната кормили неизвестно чем

По представлению прокурора Ленинского района Магнитогорска наказаны работники Магнитогорского психоневрологического интерната.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска при проведении проверки Магнитогорского психоневрологического интерната установлены нарушения законодательства о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в учреждении.

«Было выявлено, что товар для приготовления блюд не соответствовал технологии приготовления: подавались блюда из несовместимых пищевых продуктов и не соответствующие технологическим инструкциям, а также с недовесами», – рассказали в прокуратуре. Так, в один из дней вместо положенной колбасы пациенты получили продукты из фарша весьма сомнительного происхождения.

Кроме того, были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Например, на момент проверки в овощном цехе для чистки была приготовлена морковь с плесенью и признаками гнили, на сливочном масле, хранящемся в холодильнике, отсутствовал маркировочный ярлык, который следовало сохранять до полного использования продукта. Имелись и другие нарушения.

Прокурором директору интерната внесено представление о принятии мер к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а также к недопущению подобных нарушений впредь, о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

По результатам рассмотрения представления, нарушения устранены, пять работников привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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