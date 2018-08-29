В Челябинске полиция вышла на крупный канал поставки наркотиков из Афганистана

На Южном Урале сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области перекрыли крупный канал поставки героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники полицейского главка в ходе проведенных мероприятий вышли на 51-летнего мужчину, продавшего во дворе дома по улице 40 лет Победы в Челябинске 28 граммов героина.

Челябинца задержали в автомобиле на улице Гидрострой. Вместе с ним в салоне машины находился 42-летний мужчина. В ходе личных досмотров у пассажира обнаружено и изъято 55 свертков с героином массой более 400 граммов, у водителя – 54 грамма аналогичного наркотического средства. В результате осмотра автомашины обнаружено и изъято еще свыше 980 граммов героина.

В ходе проведения дальнейших мероприятий в лесу в районе Новоградского тракта полицейские обнаружили два тайника, в которых находилось более 5 килограммов 710 граммов наркопорошка.

Общая масса изъятого из незаконного оборота героина составила порядка более семи килограммов, из них почти шесть высококонцентрированного наркотика афганского происхождения, что эквивалентно более 60 тысячам разовых доз.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных целым рядом статей Уголовного кодекса РФ. Подозреваемых в незаконном обороте наркотиков задержали. Оба мужчины ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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