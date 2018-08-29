Не ждите: мэрия Копейска отказалась помогать жителям поселка, второй месяц живущего без воды

Жителей копейского поселка Старокамышинск, сидящих без воды, пытаются успокоить отвлеченными рассуждениями о «нормальных проектах» и «добротных сметах».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Копейска не в курсе того, насколько остро стоит проблема с водоснабжением одной из территорий городского округа. К такому выводу жители поселка Старокамышинск пришли после общения с начальником управления экономического развития Копейского городского округа Андреем Исаковым.

Встречу старокамышинцев с чиновником мэрии можно назвать в определенной степени спонтанной. Дело в том, что уже не первый год поселок сталкивается с регулярными отключениями водоснабжения. Особенно обострилась ситуация несколько лет назад, хотя и до этого жители старались всегда держать запас питьевой воды на случай отключений.

И все же последние годы без центрального водоснабжения Старокамышинск остается едва ли не ежедневно. По крайней мере, со вторника предыдущей недели не было ни одного дня, когда бы воду в поселке не отключали. В МУП ПОВВ об отключениях стараются не говорить, предпочитая термин «работа на сниженном давлении». Однако суть от этого не меняется: большая часть домов в поселке воды не получают вообще, а тех, кому повезло, утром и вечером напор в кранах уже давно оставляет желать лучшего.

Терпение жителей поселка в очередной раз лопнуло вчера, 28 августа. На этот раз вода в кранах посельчан исчезла около 13:00. Ближе к 22:00 в аварийной диспетчерской МУП ПОВВ, до которой старокамышинцы пытались дозвониться полтора часа, им заявили: раньше утра воду можете не ждать. И в этот же день копейская телекомпания «Инсит-ТВ» сообщила о предстоящей встрече с главой Копейска Владимиром Можиным, намеченной на сегодня, 29 августа.

Впрочем, приехав в назначенное время во Дворец творчества детей и молодежи, жители поселка мэра не обнаружили. Оказывается, что выступить с презентацией Стратегии социально-экономического развития Копейска до 2035 года г-н Можин поручил начальнику управления экономического развития Копейского городского округа Андрею Исакову.

Выслушав 20-минутный доклад чиновника о том, как здорово заживет Копейск через 17 лет, старокамышинцы решили опустить его на землю. «Друзья, если вы не в курсе, мы сутками сидим без воды, – обратилась к участникам публичных слушаний одна из жительниц Старокамышинска. – Вчера воду отключили в час дня, сегодня – в девять утра. Люди даже не повели детей в садик, потому что в садиках ребята моются в тазиках: по три тазика на группу. И эта проблема существует с 2014 года: каждое лето поселок Старокамышинск регулярно отключается от воды. Не один день в неделю, а постоянно – в течение рабочих дней, в течение выходных дней. В прошлом году и осенью было отключение. Когда мы звоним всем поселком в МУП ПОВВ, нам объясняют: у вас там аварии. Сколько может быть аварий? И почему аварии касаются только Старокамышинска. В Копейске, Челябинске вода идет, Старокамышинск – обезвожен просто. Скоро 1 сентября, пойдут дети в школу. Когда нет воды в поселке, туалеты закрывают в школе. Что делать детям? Почему администрация не решает этот вопрос?»

Г-н Исаков начал издалека: «Сегодня администрацией Копейского городского округа проводится работа по формированию схемы водоснабжения, – заявил чиновник. – Эта схема будет предусматривать решение вопросов по всей территории Копейского городского округа, в том числе и по Старокамышинску. Естественно, после разработки схемы водоснабжения будет реальная возможность решить вопросы инженерного обеспечения всей территории в плановом порядке. Когда разрабатываются нормальные проекты, когда делаются добротные сметы, под них и выполняются работы».

Отметим, что, по данным министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Копейск – едва ли не единственный город в регионе, где до сих пор не разработана схема водоснабжения. И сделать ее чиновники намерены лишь к октябрю нынешнего года. Соответственно, ни о каких плановых работах в текущем году в мэрии Копейска даже не думали. Хотя проблеме с водоснабжением Старокамышинска – не один год.

Однако в мэрии, видимо, даже не в курсе того, насколько остро она стоит. Не говоря уже о ее сути. Так, три наиболее часто приводимые диспетчерами МУП ПОВВ причины отключения поселка от водоснабжения – аварийные работы на насосной станции самого Старокамышинска, а также аварийные работы на сетях в поселках Новосинеглазово и Сосновка. И эти две последние проблемы невозможно решить в рамках анонсированного копейским чиновником «решения вопросов инженерного обеспечения всей территории Копейского городского округа». Просто потому, что ни Сосновка, ни Новосинеглазово к территории округа не относятся.

Но это не беспокоит г-на Исакова. «Такого, чтобы жители сидели сегодня без воды – недопустимо. Просто недопустимо. По любым нормам. Вплоть до этических», – продолжал разглагольствовать чиновник со сцены дворца творчества.

«Может быть, это и недопустимо, – заявили старокамышинцы. – Только прямо сейчас мы именно сидим без воды».

Челябинск, Виктор Елисеев

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