В Златоусте во время пожара в общежитии пострадала восьмилетняя девочка

Во время пожара в общежитии пострадали трое южноуральцев, включая ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня дне5м в Златоуста на пятом этаже общежития, расположенного на улице Мельнова.

Из-за возгорания из жилого здания эвакуировались 36 человек. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в результате пожара пострадали три человека, в том числе девочка восьми лет.

По некоторым данным, пламя затронуло и расположенное рядом помещение отдела полиции. Открытое горение было ликвидировано в 14:02. Подробности происшествия устанавливаются.

По последней информации, ребенок и ее мать скончались.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.08.18

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