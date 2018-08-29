Огромная дыра выросла посреди дороги в центре Челябинска

Коммунальщики пытаются залатать дыру в дорожном покрытии в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грунт просел на улице Российская, напротив торгового центра «Радуга». Фотографии гигантской дыры посреди дороги появились в социальных сетях во вторник, 28 августа.

Как оказалось, причиной ЧП стал порыв на сетях МУП ПОВВ: старая труба не выдержала напора, и хлынувшая вода просто вымыла грунт, оставив асфальт висеть над пустотой.

Сегодня коммунальщики начали расширять дыру дальше, высвобождая поврежденный участок сетей. В итоге движение по автодороге существенно затруднено. Впрочем, смельчаков, готовых рискнуть, проехав по «плавающему» асфальту, не так много. В МУП ПОВВ обещают ликвидировать течь завтра, за августа. Сколько понадобится дорожникам, чтобы восстановить дорожное покрытие, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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