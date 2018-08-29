С праздничком! Южноуральцы получают в подарок убитый софт

Южноуральцы начали получать неприятные подарочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в день рождения на электронный почтовый ящик приходят письма от судебных приставов. Кому-то присылают заархивированные файлы под общим названием «Судебное решение», кому-то – письмо подобного содержания: «Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости закрытия вашего долга до (указывается определенная дата, как правило через несколько дней после дня рождения). В случае невозврата долга ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы найдете в прикрепленном файле».

При попытке открыть архив или файл компьютер заражается вирусом. «Я попытался открыть архив, – рассказал РИА «Новый День» один из именинников августа. – И практически сразу понял, что это вирус. Но было уже поздно: он начал зашифровывать все мои файлы. Пришлось форматировать жесткий диск и переустанавливать систему».

В УФССП России по Челябинской области заявляют: служба судебных приставов не использует рассылку по электронной почте, а информация о наличии долгов у физических и юридических лиц размещается только на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов в разделе «Банк данных исполнительных производств».

«При переходе по указанной в тексте письма ссылке предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами, предупреждают в УФСПП. – В результате скачивания такого архива компьютер подвергнется опасности заражения».

Компьютерщики советуют: при получении любого – и тем более сомнительного – письма нужно обращать внимание на адрес отправителя. В случае с «деньрожденской рассылкой» он состоял из бессмысленных сочетаний цифр и букв. Часто подозрительные письма приходят с адресов, принадлежащих доменным зонам других стран: например, собеседнику агентства пришло послание с японским доменом – .jp.

И главное: сразу удалять все сомнительные письма, не пытаясь их открыть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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