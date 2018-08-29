Равнодушные «благотворители»: в Челябинске закрыли театр марионеток

В Челябинске закрыли театр марионеток «Малыш и К». Об этом сообщила руководитель труппы Наталья Александрова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», театр марионеток появился в Челябинске 84 года назад. В разные годы труппа входила в состав театра кукол, потом – филармонии, а, став самостоятельной, объехала всю Россию. Но в родном городе о театре знают единицы.

Сейчас театр ютится в маленькой студии, взятой в аренду, денег на содержание труппы не хватает. Александрова обратилась за помощью к президенту Путину и к бизнесменам – Игорю Алтушкину – владельцу РМК, заявляющего себя спонсором едва ли не всех зрелищных и массовых мероприятий в Челябинске, и к совладельцу ЧЭМК Александру Аристову.

«Несколько дней назад мы обратились к Александру Михайловичу Аристову с предложением построить на маленьком участке земли Торгового центра, на берегу реки Миасс, здание театра марионеток в виде крошечного сказочного замка. Кроме представлений в зале, мы бы ежедневно на стенах замка устраивали театрализованное шоу с участием марионеток: царей, генсеков, президентов, генерал-губернаторов, мэров, героев сказок и прочих популярных в народе персонажей, зачитывали указы и ровно в полдень палили бы из пушек во все четыре стороны. Это наверняка стало бы яркой достопримечательностью родного города. Это было бы полезно и самому магазину, который переживает не лучшие дни. Это позволило бы и нам воссоздать знаменитый некогда театр марионеток. Чехов говорил, что театр начинается с вешалки. Нам хватило бы миниатюрного зала на 80-100 мест, двух детских туалетиков и вешалки на сотню детских пальтишек. Об остальном мы позаботимся сами. Несмотря на кажущуюся грандиозность, стоимость проекта не столь уж велика! Но Александр Михайлович пока не решается», – говорила Наталя Александрова в апреле текущего года.

Аристов, удостоенный звания «почетный гражданин Челябинска» за некую благотворительную деятельность, так и не решился. Рядом с его Торговым центром не нашлось места детскому театру – там уже есть несколько баров и большая автопарковка. Не откликнулся и Алтушкин.

В результате труппу пришлось распустить:

«Театр закрыт до лучших времен, – написала сегодня в Facebook Наталья Александрова. – Посмотрели 15 августа на 1-м канале передачу «Время покажет», где обсуждали встречу президента с нижегородским губернатором и в очередной раз убедились, что глупо плыть против течения. Вся жизнь в Москве! А эти разговоры про Десятилетия детства, майские указы, Годы театра – все это дело далекого будущего. Да, и Челябинску сейчас не до нас. То, что до президента не достучались? Он и сам обо всем знает. Своих забот хватает. А то, что Алтушкин и Аристов отмолчались, не помогли? Ну, честно говоря, не их это дело! Хотя Алтушкину не мешало бы позаботиться о тех детях, что живут в селах, где он копает медную руду. Детского театра там не видели с советских времен».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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