Челябинцы обеспокоены уровнем грамотности в стране

Больше половины жителей Челябинска считают, что за последние 5 лет уровень грамотности в стране существенно снизился. Таковы результаты исследования, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанам предложили ответить на вопрос: как изменился уровень грамотности (владения устной и письменной речью) в России?

21,3% респондентов заявили, что за последние пять лет уровень грамотности возрос, стало больше грамотно говорящих и пишущих людей. Так чаще остальных говорили пенсионерки с общим средним, специальным и неполным высшим образованием.

Считающих, что уровень грамотности не изменился, оказалось 15% от общего числа респондентов. Эту позицию выбирают, как правило, жители города со средним уровнем материальной обеспеченности.

Но большинство челябинцев отметили, что в последнее время уровень владения устной и письменной речью снизился, стало меньше грамотно говорящих и пишущих людей. Так ответили 54% участников опроса, чаще остальных – жители города с высшим образованием.

Интересно взглянуть на распределение данных по районам города Челябинска: о падении уровня грамотности говорят, как правило, жители Курчатовского и Ленинского районов, а об улучшении навыков владения устной и письменной речью чаще заявляют в Советском районе города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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